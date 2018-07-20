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15:24   20 Июля 2018
Россия

ФСБ защитит российских медведей

ФСБ защитит российских медведей

ФСБ России предложила признать медведей стратегически важным ресурсом из-за высокого спроса на них на зарубежных нелегальных рынках. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, подготовленного ведомством.

В документе предлагается признать стратегически важным ресурсом бурых, гималайских медведей и кабарги. Авторы проекта пояснили, что необходимо определить все популяции этих зверей, поскольку высокий спрос на них со стороны черного рынка «требует установления особых мер правовой защиты».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #фсб #общество #медведи
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