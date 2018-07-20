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15:38   20 Июля 2018
Россия

Москалькова «держит на контроле» ситуацию с избиением в ярославской колонии

Москалькова «держит на контроле» ситуацию с избиением в ярославской колонии

Об этом сообщила сама уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. 

Ранее в СМИ появилась информация, что в исправительной колонии в Ярославле в июне 2017 года пытали заключенного. Проверку проводит СК и УФСИН, пишет РИА Новости.

Москалькова подчеркнула, что держит ситуацию под особым контролем. Она также добавила, что это не первое нарушение в этой колонии, «которое вызывает тревогу». Омбудсмен заявила, что такое обращение с заключенными недопустимо. Кроме того, она напомнила, что в прошлом году начальника этой колонии уволили после того, как журналисты узнали об избиении нескольких заключенных.

В СК уже сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье  «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

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Автор: Виктория Разумовская
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