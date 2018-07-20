Правительство откроет департамент противодействия антироссийским санкциям в Минфине

Минфин реализует проект о противодействии антироссийским санкциям и создает профильный департамент.

Об этом свидетельствует подписанный главой правительства Дмитрием Медведевым документ. Подробно ознакомиться с содержанием постановления можно на сайте правовой информации.

Новый департамент будет координировать работу различных ведомств в области разработки мер, которые защитят финансовую сферу РФ от негативного влияния ограничительных списков и санкций как против Москвы, так и российских юридических лиц.