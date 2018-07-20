Мы в соц.сетях:
СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

 Китай откусил от принципов «Яблока»

Китай откусил от принципов «Яблока»
СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

 Китай откусил от принципов «Яблока»

Китай откусил от принципов «Яблока»
15:11   20 Июля 2018
Россия

Собянин объявил о флэшмобе в честь 90-летия Парка Горького

Собянин объявил о флэшмобе в честь 90-летия Парка Горького

В конце августа столичный Парк Горького будет отмечать 100-летний юбилей. Мэрия Москвы в связи с этим событием запустила флэшмоб.

Москвичам и вообще всем, у кого хранятся фотографии разных лет, связанные с этим парком, предлагается делиться ими в соцсетях с хештегом #90историйпаркагорького. Также участникам нужно рассказать историю, связанную с парком.

Собянин объявил о флэшмобе в честь 90-летия Парка Горького

К акции, стартовавшей за месяц до праздника, уже присоединились десятки пользователей. Итоги акции будут подведены 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших фотографий и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #собянин #общество #парк горького #москвасейчас
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...