Собянин объявил о флэшмобе в честь 90-летия Парка Горького

В конце августа столичный Парк Горького будет отмечать 100-летний юбилей. Мэрия Москвы в связи с этим событием запустила флэшмоб.

Москвичам и вообще всем, у кого хранятся фотографии разных лет, связанные с этим парком, предлагается делиться ими в соцсетях с хештегом #90историйпаркагорького. Также участникам нужно рассказать историю, связанную с парком.

В конце августа #ПаркГорького будет отмечать 90-летие. К этому событию запустили флешмоб. Делитесь своими фото в соцсетях с хештегом #90историйпаркагорького. https://t.co/GU8pivQDRa — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 20, 2018

К акции, стартовавшей за месяц до праздника, уже присоединились десятки пользователей. Итоги акции будут подведены 12 августа. Организаторы выберут 90 лучших фотографий и историй, которые станут основой для юбилейного набора открыток.