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Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

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15:19   20 Июля 2018
Весь мир

Москалькова обратится в минюст США с просьбой освободить Бутину

Москалькова обратится в минюст США с просьбой освободить Бутину

О подготовке обращения в минюст США и ряд международных организаций сообщила сама уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Американские власти обвинили Марию Бутину в участии в сговоре с целью  работать иноагентом без регистрации при минюсте. За это ей грозит до 15 лет тюремного заключения. На данный момент обвиняемая находится под стражей после того, как стало известно, что россиянка пытается бежать из Штатов.

Москалькова уточнила, что отправит обращение в минюст уже в пятницу. В документе она просит освободить Бутину. Обвиняемая свою вину отрицает.

Ранее МИД РФ запустил в соцсетях акцию в поддержку россиянки. Пользователям предложили ставить аватарки с фотографией девушки и хештегом #FreeMariaButina.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #москалькова #шпионаж #общество #мария бутина
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