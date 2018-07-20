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15:07   20 Июля 2018
Россия

МИД РФ выразил решительный протест послу Греции в Москве

МИД РФ выразил решительный протест послу Греции в Москве

В связи с ситуацией вокруг дипломатов РФ и антироссийскими заявлениями Афин, сообщило министерство иностранных дел.

По информации внешнеполитического ведомства, в пятницу, 20 июля, в МИД РФ вызвали посла Греции в Москве Андреаса Фриганаса и выразили решительный протест.

Афины делают антироссийские заявления относительно ситуации вокруг высылки дипломатов РФ и запрета на въезд двум россиянам, уточнили в МИД. Посла Греции в Москве уже вызывали в ведомство в пятницу, 13 июля.

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Автор: Анатолий Кубарев
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