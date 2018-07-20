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15:09   20 Июля 2018
Россия

СПЧ обратился в СКР и Генпрокуратуру по факту пыток в ярославской колонии

СПЧ обратился в СКР и Генпрокуратуру по факту пыток в ярославской колонии

Об этом сообщает пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ.

СПЧ получили данные о жестоком избиении осужденного Евгения Макарова из видео, которое представлено в СМИ. На кадрах видно, как сотрудники ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по Ярославской области бьют заключенного. При этом в письме в СКР и Генпрокуратуру ведомство напоминает, что ранее заявление о применении пыток в тюрьме ограничилось доследственной проверкой, однако до уголовного дела так и не дошло. 

Защитники прав человека подчеркивает, что видео доказывает не только факт причинения тяжелых телесных повреждений со стороны правоохранителей, но и дачу ложных показаний сотрудников ФСИН России. Поэтому они призывают следователей провести повторную проверку.

Глава СПЧ направится в тюрьму, где отбывает срок Макаров, 23 июля.

Напомним, видео избиения обнародовало издание «Новая Газета», на кадрах мужчины в форме избивают осужденного на территории колонны и обливают водой.

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Автор: Екатерина Розина
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