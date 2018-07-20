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14:47   20 Июля 2018
Весь мир

Трамп: Я хочу заключить хорошую сделку с Россией, я хорош в этом

Трамп: Я хочу заключить хорошую сделку с Россией, я хорош в этом

С Россией нужно заключить «хорошую, отличную сделку». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

По словам Трампа, после саммита с российским лидером Владимиром Путиным «некоторые дураки» из СМИ упрекали его, что он якобы не там встал, не так посмотрел, возмущались тем, что он не накричал на Путина.

«Эти люди сумасшедшие? Я хочу заключить с ним сделку, поэтому так делать нельзя, — сказал президент. — У США и России много лет были очень плохие отношения. Однако я не такой, как другие президенты. Я всю жизнь заключаю сделки, отличные сделки. И я хорош в этом».

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Автор: Вячеслав Каширин
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