Трамп: Я хочу заключить хорошую сделку с Россией, я хорош в этом

С Россией нужно заключить «хорошую, отличную сделку». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

По словам Трампа, после саммита с российским лидером Владимиром Путиным «некоторые дураки» из СМИ упрекали его, что он якобы не там встал, не так посмотрел, возмущались тем, что он не накричал на Путина.