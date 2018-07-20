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К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
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14:35   20 Июля 2018
Россия

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

Город Сочи часто становится площадкой для проведения масштабных форумов, для этого в городе созданы все условия и любое очередное мероприятие будет проведено должным образом.

Об этом заявили в пресс-службе администрации города в ответ на вопрос РИА Новости о готовности курортного города к столь ответственному мероприятию.

Очередные переговоры по Сирии пройдут в Сочи 30-31 июля. Договоренность об этом была достигнута в ходе консультаций представителей стран-гарантов со спецпредставителем ООН в Сирии Стаффаном де Мистурой. По словам спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, что есть надежда, что на сочинском конгрессе «наметятся подвижки» в процессе формирования сирийской конституционной комиссии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сирия #политика #сочи
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