РФ достигла соглашения с Израилем по приграничным районам Сирии

РФ и Израиль согласовали план по обеспечению мира и стабильности на границах с Сирией, заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

По его словам, на недавней встрече, в которой участвовала российская межведомственная делегация, было достигнуто соглашение о том, каким образом на территориях будет обеспечиваться мир после изгнания бандитских и террористический формирований.

На переговорах присутствовали высокопоставленные представители Минобороны и МИД, возглавлял российскую сторону спецпредставитель главы РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Викторов подчеркнул, что стороны договорились о конкретных мерах по достижению обоюдных целей - поддержания мира и стабильности после полного освобождения территорий от террористов, боевиков и бандитских формирований.