МИД РФ: Референдум в Донбассе — альтернатива минским соглашениям

Если США не могут заставить Украину выполнять минские соглашения, нужно искать другой путь урегулирования, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Bloomberg писал, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу подумать об организации в Донбассе народного голосования. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР под эгидой международных организаций смогут определить принадлежность региона. Тем не менее пока этот план не разглашался, чтобы президент США смог изучить вопрос.

Российский дипломат подчеркнула, что референдум мог бы стать альтернативой минским соглашениям, раз Вашингтон не может заставить Киев выполнять их. Внутриукраинский кризис надо решать.