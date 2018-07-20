Мы в соц.сетях:
СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

 Китай откусил от принципов «Яблока»

Китай откусил от принципов «Яблока»
СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

СК возбудил уголовное дело из-за видео избиения заключенного в ярославской колонии

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию

Застройщики готовы передать Москве 119 участков под реновацию
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

Принимаю к сведению: Меркель о критике со стороны Трампа

 Китай откусил от принципов «Яблока»

Китай откусил от принципов «Яблока»
14:44   20 Июля 2018
Весь мир

МИД РФ: Референдум в Донбассе — альтернатива минским соглашениям

МИД РФ: Референдум в Донбассе — альтернатива минским соглашениям

Если США не могут заставить Украину выполнять минские соглашения, нужно искать другой путь урегулирования, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Bloomberg писал, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Хельсинки предложил американскому лидеру Дональду Трампу подумать об организации в Донбассе народного голосования. Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР под эгидой международных организаций смогут определить принадлежность региона. Тем не менее пока этот план не разглашался, чтобы президент США смог изучить вопрос.

Российский дипломат подчеркнула, что референдум мог бы стать альтернативой минским соглашениям, раз Вашингтон не может заставить Киев выполнять их. Внутриукраинский кризис надо решать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #сша #референдум #донбасс #украина #политика #мид рф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...