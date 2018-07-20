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 Китай откусил от принципов «Яблока»

Китай откусил от принципов «Яблока»
16:08   20 Июля 2018
Весь мир

Китай откусил от принципов «Яблока»

Китай откусил от принципов «Яблока»

Власти Поднебесной получили ключи для расшифровки данных пользователей, Apple сохранила рынок.

Американская компания Apple предоставила властям Китая ключи для расшифровки данных китайских пользователей iCloud: фотографии, видео и аудио записи, переписка по электронной почте и по SMS теперь хранятся на серверах, принадлежащих подразделению китайской государственной организации China Telecom - Tianyi. 

Само по себе событие знаковое - ранее Apple публично проповедовала принцип неприкосновенности данных пользователей даже террористов. Так, в 2016 году Apple обжаловала постановление американского суда, который обязал разработать программное обеспечение для вскрытия iPhone Саида Фарука, застрелившего в декабре 2015 года 14 безоружных людей в Сан-Бернадино. В результате ФБР справилась самостоятельно, потратив на взлом телефона ликвидированного преступника 1,3 миллиона долларов. 

Китай откусил от принципов «Яблока»

Почему же в Китае компания пошла на такие шаги? Все просто: на первый план вышли интересы рынка, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов

«Китай — огромный рынок для Apple, важный рынок. Она вынуждена идти на сотрудничество», — говорит Свинцов.

Из открытых источников известно, что около 45% всей выручки компании приходится именно на Китай. Отказ «Яблока» от хранения данных китайских пользователей в Поднебесной грозил запретом на продажу смартфонов или закрытию интернет-сервисов. 

«В России же рынок Apple  — менее 1%, — продолжает депутат. — Поэтому в свое время компания официально объявила, что она, в случае чего, готова уйти из нашей страны. Связано это с давлением на РФ со стороны США. А Apple, Microsoft и другие поддерживают политику американских властей, понимая, насколько велик риск введения санкций против них со стороны Вашингтона».

Возможно ли в России повторение китайского сценария? Ведь закон обязывает организациям хранить данные россиян на серверах, расположенных на территории РФ. Свинцов уверен, что пока говорить о взаимодействии не приходится, но надежда есть. 

«Встречи Путина и Трампа дают умеренные надежды на определенное потепление в отношениях. В принципе, какие-то элементы взаимодействия в ближайшие пару лет возможны, но не думаю, что в этом году», — отметил эксперт.  

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Автор: Мария Владимирова
#госдума #политика #китай #весь мир #apple
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