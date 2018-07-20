Китай откусил от принципов «Яблока»

Власти Поднебесной получили ключи для расшифровки данных пользователей, Apple сохранила рынок.

Американская компания Apple предоставила властям Китая ключи для расшифровки данных китайских пользователей iCloud: фотографии, видео и аудио записи, переписка по электронной почте и по SMS теперь хранятся на серверах, принадлежащих подразделению китайской государственной организации China Telecom - Tianyi.

Само по себе событие знаковое - ранее Apple публично проповедовала принцип неприкосновенности данных пользователей даже террористов. Так, в 2016 году Apple обжаловала постановление американского суда, который обязал разработать программное обеспечение для вскрытия iPhone Саида Фарука, застрелившего в декабре 2015 года 14 безоружных людей в Сан-Бернадино. В результате ФБР справилась самостоятельно, потратив на взлом телефона ликвидированного преступника 1,3 миллиона долларов.

Почему же в Китае компания пошла на такие шаги? Все просто: на первый план вышли интересы рынка, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям Андрей Свинцов.

«Китай — огромный рынок для Apple, важный рынок. Она вынуждена идти на сотрудничество», — говорит Свинцов.

Из открытых источников известно, что около 45% всей выручки компании приходится именно на Китай. Отказ «Яблока» от хранения данных китайских пользователей в Поднебесной грозил запретом на продажу смартфонов или закрытию интернет-сервисов.

«В России же рынок Apple — менее 1%, — продолжает депутат. — Поэтому в свое время компания официально объявила, что она, в случае чего, готова уйти из нашей страны. Связано это с давлением на РФ со стороны США. А Apple, Microsoft и другие поддерживают политику американских властей, понимая, насколько велик риск введения санкций против них со стороны Вашингтона».

Возможно ли в России повторение китайского сценария? Ведь закон обязывает организациям хранить данные россиян на серверах, расположенных на территории РФ. Свинцов уверен, что пока говорить о взаимодействии не приходится, но надежда есть.