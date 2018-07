Трамп подготавливается к следующей встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал телеканалу CNBC собственное сообщение в Twitter, в котором отметил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, подготавливается следующая встреча с президентом РФ. Трамп напомнил, что обсудил с Путиным в Хельсинки широкий спектр вопросов, международный терроризм и урегулирование в сирийском государстве.

Трамп отметил, что хорошо поладил с Путиным. Президент США считает, что Москва и Вашингтон сделают великие дела для всего мира.

The Summit with Russia was a great success, except with the real enemy of the people, the Fake News Media. I look forward to our second meeting so that we can start implementing some of the many things discussed, including stopping terrorism, security for Israel, nuclear........