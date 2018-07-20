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 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

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Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

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14:27   20 Июля 2018
Весь мир

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу пообщались по телефону, объяснила пресс-служба Кремля.

Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, сирийское урегулирование.

Ранее они уже обменивались мнениями касательно сирийского конфликта. Тель-Авив акцентирует внимание на обстановке в районе сирийско-израильской границу. В том числе и на Голанских высотах. Там, согласно договору от 1974 года, действует разделение сил Израиля и Сирии.

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Автор: Юлия Халус
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