Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу пообщались по телефону, объяснила пресс-служба Кремля.

Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, сирийское урегулирование.

Ранее они уже обменивались мнениями касательно сирийского конфликта. Тель-Авив акцентирует внимание на обстановке в районе сирийско-израильской границу. В том числе и на Голанских высотах. Там, согласно договору от 1974 года, действует разделение сил Израиля и Сирии.