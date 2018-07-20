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 Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция
К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

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 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

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 Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция
14:20   20 Июля 2018
Весь мир

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Смена власти на Украине в 2014 году — евромайдан — псевдореволюция, оплаченная из-за рубежа. Такое мнение высказал в интервью The Washington Post вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

При этом Сальвини сравнил евромайдан с «крымской весной», где подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с Россией. Отвечая на высказывание журналиста о том, что голосование в Крыму якобы было «фейковым», Сальвини сказал, что, по его мнению, в мире есть исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат РФ, а «фейковым» он считает как раз евромайдан.

В середине июля Сальвини заявил, что власти Италии намерены до конца года выступить в Брюсселе за отмену санкций ЕС против России.

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Автор: Вячеслав Каширин
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