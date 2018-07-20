Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Смена власти на Украине в 2014 году — евромайдан — псевдореволюция, оплаченная из-за рубежа. Такое мнение высказал в интервью The Washington Post вице-премьер Италии Маттео Сальвини.

При этом Сальвини сравнил евромайдан с «крымской весной», где подавляющее большинство граждан высказались за воссоединение с Россией. Отвечая на высказывание журналиста о том, что голосование в Крыму якобы было «фейковым», Сальвини сказал, что, по его мнению, в мире есть исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат РФ, а «фейковым» он считает как раз евромайдан.

В середине июля Сальвини заявил, что власти Италии намерены до конца года выступить в Брюсселе за отмену санкций ЕС против России.