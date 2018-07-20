Мы в соц.сетях:
К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

 Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция
К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

 Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция
14:16   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Авария произошла в Житомирской области утром в пятницу, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Согласно данным телеканала, маршрутка двигалась из Киева в Ровно по трассе Киев-Чоп, но на 127 километре дороги столкнулась с грузовиком DAF с прицепом. В результате трагедии погибли 10 человек. Причины ДТП пока неизвестны.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. Как сообщают СМИ, в районе аварии образовались многокилометровые заторы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#украина #дтп #происшествия #чп #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...