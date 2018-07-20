Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Авария произошла в Житомирской области утром в пятницу, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Согласно данным телеканала, маршрутка двигалась из Киева в Ровно по трассе Киев-Чоп, но на 127 километре дороги столкнулась с грузовиком DAF с прицепом. В результате трагедии погибли 10 человек. Причины ДТП пока неизвестны.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и медики. Как сообщают СМИ, в районе аварии образовались многокилометровые заторы.