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 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
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14:29   20 Июля 2018
Россия

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

За первое полугодие вооружение российской армии пополнили семью баллистическими ракетами, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

По  его словам, семь межконтинентальных баллистических ракет уже стоят на вооружении и переданы в ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Помимо этого за первую половину 2018 года в части направили четыре автономные пусковые установки, 17 машин, необходимых для исполнения боедежурства, а также восемь составных частей стационарного комплекса.

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Автор: Екатерина Розина
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