Сухопутные войска и ВДВ получили новую бронетанковую технику

Во втором квартале 2018 года сухопутным и воздушно-десантным войскам передали 62 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, также войска получили 537 новых и 214 отремонтированных автомобилей, 937 единиц средств связи и 218 ракет к ЗРК. Криворучко отметил, что отремонтировали 22 самоходных противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С», а ВДВ получили три тысячи парашютных средств десантирования.

Заместитель главы Минобороны РФ добавил, что войскам передадут три двухзвенных вездехода на гусеничном ходу ДТ-10ПМ, которые проверили в экстремальных условиях на Крайнем Севере.