Сухопутные войска и ВДВ получили новую бронетанковую технику
Во втором квартале 2018 года сухопутным и воздушно-десантным войскам передали 62 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
По его словам, также войска получили 537 новых и 214 отремонтированных автомобилей, 937 единиц средств связи и 218 ракет к ЗРК. Криворучко отметил, что отремонтировали 22 самоходных противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С», а ВДВ получили три тысячи парашютных средств десантирования.
Заместитель главы Минобороны РФ добавил, что войскам передадут три двухзвенных вездехода на гусеничном ходу ДТ-10ПМ, которые проверили в экстремальных условиях на Крайнем Севере.
В Национальном центре управления обороной РФ под руководством Сергея #Шойгу прошел Единый день приемки военной продукции #ЕДВП, на котором подвели итоги работы во 2-м квартале 2018 года https://t.co/QlZVaHIwRg pic.twitter.com/SsL91LISrf— Минобороны России (@mod_russia) 20 июля 2018 г.