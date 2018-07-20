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14:17   20 Июля 2018
Россия

Сухопутные войска и ВДВ получили новую бронетанковую технику

Сухопутные войска и ВДВ получили новую бронетанковую технику

Во втором квартале 2018 года сухопутным и воздушно-десантным войскам передали 62 новых и 70 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, также войска получили 537 новых и 214 отремонтированных автомобилей, 937 единиц средств связи и 218 ракет к ЗРК. Криворучко отметил, что отремонтировали 22 самоходных противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С», а ВДВ получили три тысячи парашютных средств десантирования.

Заместитель главы Минобороны РФ добавил, что войскам передадут три двухзвенных вездехода на гусеничном ходу ДТ-10ПМ, которые проверили в экстремальных условиях на Крайнем Севере.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #вдв #сухопутные войска #техника #криворучко
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