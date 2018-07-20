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13:57   20 Июля 2018
Россия

ВКС РФ получили 11 новых и 21 отремонтированный самолет

ВКС РФ получили 11 новых и 21 отремонтированный самолет

Во втором квартале 2018 года воздушно-космические войска России получили более 11 новых, 21 отремонтированный самолет, а также один прошедший ремонт зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко в ходе единого дня военной приемки.

Кроме того, ВКС получили 19 отремонтированных вертолетов, девять новых и 36 модернизированных радиолакационных станций, более 30 тысяч авиационных средств поражения.

ВКС РФ получили 11 новых и 21 отремонтированный самолет

В частности, Муромский завод радиоизмерительных приборов за первые шесть месяцев 2018 года поставил войскам девять радиолокационных станций кругового обзора «Каста 2-22». Еще одна такая станция подготовлена к военной приемке.

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Автор: Вячеслав Каширин
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