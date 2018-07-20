Антонов: На саммите РФ-США были выдвинуты конкретные предложения по ситуации в Донбассе

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который присутствовал на встрече лидеров РФ и США, во время переговоров были сделаны конкретные предложения по урегулированию в Донбассе.

Говоря о саммите, дипломат отметил что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Донбассе. Пути решения проблемы были предложены с двух сторон, уточнил он и добавил, что лидеры обсудили конкретные шаги выхода из сложившейся ситуации.

Также он подчеркнул, что минские договоренности поддерживают все стороны, однако Киев не способствует их выполнению и ничего для этого не делает.

Антонов считает, что это происходит поскольку внутренняя политика Украины имеет противоположные цели и напомнил, что в стране близятся президентские выборы.