Мы в соц.сетях:
К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

 Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция
К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

К проведению сирийского конгресса готовы — мэрия Сочи

 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

 Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция

Вице-премьер Италии: События 2014 года на Украине — проплаченная псевдореволюция
14:09   20 Июля 2018
Политика

Антонов: На саммите РФ-США были выдвинуты конкретные предложения по ситуации в Донбассе

Антонов: На саммите РФ-США были выдвинуты конкретные предложения по ситуации в Донбассе

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, который присутствовал на встрече лидеров РФ и США, во время переговоров были сделаны конкретные предложения по урегулированию в Донбассе.

Говоря о саммите, дипломат отметил что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Донбассе. Пути решения проблемы были предложены с двух сторон, уточнил он и добавил, что лидеры обсудили конкретные шаги выхода из сложившейся ситуации.

Также он подчеркнул, что минские договоренности поддерживают все стороны, однако Киев не способствует их выполнению и ничего для этого не делает.

Антонов считает, что это происходит поскольку внутренняя политика Украины имеет противоположные цели и напомнил, что в стране близятся президентские выборы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #путин #донбасс #украина #киев #политика #трамп #минские соглашения #общество #весь мир #антонов #саммит рф-сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...