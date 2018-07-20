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13:45   20 Июля 2018
Россия

ВКС РФ получат 10 истребителей Су-35С до конца 2018 года

ВКС РФ получат 10 истребителей Су-35С до конца 2018 года

Согласно госконтракта до конца года Воздушно-космические войска РФ поставят на вооружение 10 многофункциональных истребителей Су-35С, рассказал гендиректор завода-производителя Александр Пекарш.

Комсомольский-на-Амуре авиазавод, который входит в компанию «Сухой», собрал уже три таких судна и до конца года изготовит еще семь, рассказал он. 

Готовые самолеты уже прошли наземные и воздушные испытания, в данный момент они уже стоят на вооружении, поскольку Минобороны одобрило результаты проверок и приняло военную технику в эксплуатацию. Су-35С готовы к полетам.

Пекарш подчеркнул, что все работы проводятся в срок, который прописан в контракте, при этом соблюдается качественная сборка оборудования.  

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Автор: Екатерина Розина
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