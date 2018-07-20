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13:44   20 Июля 2018
Россия

«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны пять Ми-8МТВ-5

«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны пять Ми-8МТВ-5

Партия из пяти военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5 досрочно передана военному ведомству холдингом «Вертолеты России». Об этом сообщила пресс-служба холдинга в пятницу.

В ходе видеоконференции в Минобороны управляющий директор Казанского вертолетного завода (входит в холдинг) Юрий Пустовгаров доложил главе ведомства Сергею Шойгу, что очередная партия вертолетов Ми-8МТВ-5-1 прошла все испытания в соответствии с техническими условиями и госконтрактом.

Как рассказал Пустогаров,  данные вертолеты оснащены новой системой создания пассивных помех. Также на них подготовлены места под монтаж бортового комплекса обороны, обеспечивающего защиту от ракет с головками наведения по инфракрасному излучению.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 поставляется различным силовым структурам России. Относится к семейству Ми-8/17. Предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также используется для проведения поисково-спасательных операций и других спецзадач. Кабина пилотов Ми-8МТВ-5-1  оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования приборов ночного видения, что позволяет выполнять ночные полеты на малых и предельно малых высотах, совершать взлеты и посадки на необозначенных площадках.

В этом году холдинг запланировал поставки еще нескольких партий вертолетов. Они находятся на разных стадиях производства.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #минобороны #политика #ми-8мтв-5-1
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