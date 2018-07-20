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Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам
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13:46   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

«Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

Решение Стокгольмского арбитража мирным договором уже не заменить, но по новым судебным спорам Киев готов к компромиссу, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

В Facebook он написал, что по новым арбитражным процессам «Нафтогаз» может предложить «Газпрому» выплатить 12 миллиардов долларов компенсации внесудебно. На такое мирное соглашение украинская компания готова пойти.

Министр энергетики России Александр Новак во вторник, 17 июля, после трехсторонних переговоров по транзиту газа через Украину в Берлине рассказал, что на встрече затрагивалась тема мирного соглашения по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Пока никаких конкретных решений нет, но в к этому разговору хотят вернуться в октябре.

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Автор: Юлия Халус
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