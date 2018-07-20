Россельхознадзор запретил ввоз белорусских шампиньонов

Распоряжение вступит в силу с 24 июля, поскольку вместе грибами в РФ могут попасть товары из стран, которые входят в санкционный список.

По данным ведомства, при проверки белорусской партии шампиньонов на границе в Псковской области были обнаружены грибы из Польши, при том, что товары этой страны в России находятся под санкциями.

Россельхознадзор принял решение о запрете на ввоз белорусских грибов, поскольку Минск не обеспечивает качественный контроль собственных товаров. При этом ведомство призвало правительство Белоруссии провести проверки по факту нарушений и выдачи лицензий на поставку, в которую попали запрещенные продукты иного государства.

Запрет на шампиньоны продлится до проведения расследования со стороны Белоруссии, сообщили в ведомстве.