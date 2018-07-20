Войска получили новое оружие и технику во втором квартале 2018 года — Шойгу
В первом полугодии построили тысячу 200 зданий военного назначения, напомнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили войскам свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники во втором квартале 2018 года. Вооруженные силы получили 11 самолетов, пять вертолетов, три корабля.
Глава Минобороны РФ добавил, что современные образцы российского оружия представят на «Армии-2018». Посетители международного военно-технического форума ознакомятся с характеристиками образцов.
Количество боевой техники, участвующей в динамическом показе на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2018», будет увеличено#Минобороны #МВТФ #Армия2018 #МеждународноеСотрудничество pic.twitter.com/ow6QyAvQNf— Минобороны России (@mod_russia) 9 июля 2018 г.