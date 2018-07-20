Войска получили новое оружие и технику во втором квартале 2018 года — Шойгу

В первом полугодии построили тысячу 200 зданий военного назначения, напомнил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса поставили войскам свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники во втором квартале 2018 года. Вооруженные силы получили 11 самолетов, пять вертолетов, три корабля.

Глава Минобороны РФ добавил, что современные образцы российского оружия представят на «Армии-2018». Посетители международного военно-технического форума ознакомятся с характеристиками образцов.