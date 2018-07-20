Отец Марии Бутиной надеется связаться с дочерью в ближайшие дни

Валерий Бутин объяснил, что в Вашингтоне ему пообещали, что связь с Марией появится в ближайшие несколько дней.

Его слова в пятницу передает ТАСС.

Россиянку Марию Бутину 16 июля задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ее обвиняют в ведении деятельности на территории США без регистрации в Минюсте в качестве иностранного агента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными и политически мотивированными обвинения американцев. Она также подчеркнула, что правительство РФ принимает все необходимые меры для защиты прав и интересов граждан.