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 Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет

Минобороны РФ: Вооружение армии пополнили семь межконтинентальных баллистических ракет
Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

Маршрутка столкнулась с грузовиком на Украине, погибли 10 человек

 «Нафтогаз» готов к мирному соглашению с «Газпромом» по новым спорам

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13:24   20 Июля 2018
Россия

Отец Марии Бутиной надеется связаться с дочерью в ближайшие дни

Отец Марии Бутиной надеется связаться с дочерью в ближайшие дни

Валерий Бутин объяснил, что в Вашингтоне ему пообещали, что связь с Марией появится в ближайшие несколько дней.

Его слова в пятницу передает ТАСС.

Россиянку Марию Бутину 16 июля задержали в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ее обвиняют в ведении деятельности на территории США без регистрации в Минюсте в качестве иностранного агента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными и политически мотивированными обвинения американцев. Она также подчеркнула, что правительство РФ принимает все необходимые меры для защиты прав и интересов граждан.

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Автор: Юлия Халус
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