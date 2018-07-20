Кабмин планирует запустить систему ухода за пожилыми к 2024 году — Голикова

Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами реализуют в шести регионах страны, напомнила вице-премьер правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По ее словам, Кабмин панирует к 2019 году запустить пилотный проект в других регионах и увеличить число до 12. Голикова добавила, что задачу заложили в национальном проекте «Демография».

Вице-премьер правительства РФ надеется, что к 2024 году Кабмин вовлечет в систему ухода за пожилыми и инвалидами все 85 регионов страны. В 2018 году на реализацию пилотного проекта выделили 100 миллионов рублей, но с 2020 года Кабмин планирует увеличить сумму до двух миллиардов рублей.