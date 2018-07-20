Познер не понимает, как можно не хотеть работать в 55 лет

Коммерческие организации предпочитаю молодых сотрудников, но все руководящие посты заняты людьми не 20-ти летними, отметил телеведущий Владимир Познер.

По его словам, человек не работает в 50 лет и ищет работу, но его не берут. Однако если человек уже работает, тогда его не уволят, если только он «не напортачит».

«Королевство молодых – Силиконовая долина», – отметил Познер.

Телеведущий не понимает насколько сильно можно не любить свою работу, чтобы не хотеть трудиться в 55 лет. Познер добавил, если возникла такая ситуация, значит, человек всю жизнь занимался не тем делом.