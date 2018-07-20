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Киев не хочет повторения крымского референдума в Донбассе

Киев не хочет повторения крымского референдума в Донбассе

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12:42   20 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев не хочет повторения крымского референдума в Донбассе

Киев не хочет повторения крымского референдума в Донбассе

Киев не примет условия референдума под эгидой международных организаций в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Украины Георгий Логвинский.

По данным агентства Bloomberg, во время саммита РФ-США шел разговор об украинском кризисе и в качестве пути его решения глава России Владимир Путин предложил американского коллеге Дональду Трампу провести на Донбассе референдум, организацией которого займутся международные организации. 

При этом автор указывает, что на совместной пресс-конференции тему не поднимали по просьбе американского лидера, который попросил время, чтобы обдумать такой план.

Однако в Киеве поспешили отречься от такого пути и заявили, что Киев не позволит проводить никаких референдумов «по плану РФ». Логвинский подчеркнул, что на Украине не примут данный план, даже при условии, что Белый дом его поддержит. Также политик напомнил, что в стране действует закон, который предусматривает изменения украинской территории лишь с помощью общеукраинского референдума, передает телеканал «112 Украина».

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Автор: Екатерина Розина
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