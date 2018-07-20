Российское военное ведомство в пятницу испытало на полигоне Сары-Шаган в Казахстане модернизированную противоракету российской системы ПРО.

Видео пуска Минобороны опубликовало в Facebook. Ролик демонстрирует транспортировку снаряда, его наведение. Затем с разных ракурсов показан пуск и полет ракеты, а также успешное поражение цели.

Замкомандующего объединением ПВО и ПРО ВКС генерал-майор Андрей Приходько после испытаний рассказал, что противоракета справилась с задачей и в нужное время поразила условную цель.