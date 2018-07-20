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12:12   20 Июля 2018
Россия

В Североуральске устраняют проблемы с питьевой водой

В Североуральске устраняют проблемы с питьевой водой

Аварийную ситуацию полностью локализовали в четверг, 19 июля, сообщила городская администрация.

По информации мэрии Североуральска, сейчас специалисты промывают систему водоснабжения. Потом произведут гиперхлорирование системы водоснабжения и возьмут пробы на соответствие нормам.

Жителями Североуральска в пятницу, 20 июля, выдадут питьевую воду в бутылках и из автоцистерны в семи точках города. Региональное МЧС сообщало, что в понедельник провалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор и ухудшила качество питьевой. Прокуратура и следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #река #североуральск #калья
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