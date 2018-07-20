Конгрессмены могут вновь посетить Россию в первой половине августа

Вашингтон и Москва договариваются о новом визите американских парламентариев в РФ, который может состояться уже в первой половине августа, рассказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее посол России в Вашингтоне объявил о плане американских конгрессменов вновь посетить РФ. При этом он подчеркнул, что российские парламентарии вряд ли поедут в США до ноябрьских выборов.

Косачев подтвердил, что депутаты РФ пока останутся на родине. Тем не менее законодатели США могут приехать в Москву уже в августе. Детали визита, однако, он раскрывать отказался.

Делегация Конгресса США ранее в этом году уже посещала Россию. Американцы находились в Москве с 30 июня по 5 июля. Они встретились в представителями МИД РФ, Совфеда, а также Госдумы.