РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, между странами уже идет совместная работа, создаются группы по взаимодействию в сфере бизнес коммуникаций.

К организации привлечены президентские администрации, МИД, а также посольство.

Процесс затрудняет ряд сложностей, главным препятствием являются экономические ограничения, подчеркнул он.

Дипломат объяснил причину всех сложностей работы, которые замедляют темпы создания группы. Это связано с действующим в США законе, который перекрывает возможность сотрудничества по множеству направлений, поскольку в прошлом году Белый дом принял указ, в котором Москва позиционируется противником Вашингтона.