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 РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству

РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству
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Роскосмос подтвердил сообщения об обысках в ЦНИИМАШе

 Познер не понимает, как можно не хотеть работать в 55 лет

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Киев не хочет повторения крымского референдума в Донбассе

Киев не хочет повторения крымского референдума в Донбассе

 Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане
РФ требует у США вернуть дипсобственность

РФ требует у США вернуть дипсобственность

 РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству

РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству
11:57   20 Июля 2018
Весь мир

РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству

РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству

Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, между странами уже идет совместная работа, создаются группы по взаимодействию в сфере бизнес коммуникаций.

К организации привлечены президентские администрации, МИД, а также посольство.

Процесс затрудняет ряд сложностей, главным препятствием являются экономические ограничения, подчеркнул он.

Дипломат объяснил причину всех сложностей работы, которые замедляют темпы создания группы. Это связано с действующим в США законе, который перекрывает возможность сотрудничества по множеству направлений, поскольку в прошлом году Белый дом принял указ, в котором Москва позиционируется противником Вашингтона.

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Автор: Екатерина Розина
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