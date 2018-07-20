РФ и США создают группы по бизнес-сотрудничеству
Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По его словам, между странами уже идет совместная работа, создаются группы по взаимодействию в сфере бизнес коммуникаций.
К организации привлечены президентские администрации, МИД, а также посольство.
Процесс затрудняет ряд сложностей, главным препятствием являются экономические ограничения, подчеркнул он.
Дипломат объяснил причину всех сложностей работы, которые замедляют темпы создания группы. Это связано с действующим в США законе, который перекрывает возможность сотрудничества по множеству направлений, поскольку в прошлом году Белый дом принял указ, в котором Москва позиционируется противником Вашингтона.