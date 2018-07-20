ФСБ задержала гражданина Казахстана за пропаганду терроризма в Томской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Казахстана.

По информации ФСБ, мужчина пропагандировал в интернете терроризм. Подозреваемого задержали и возбудили дело за публичные призывы жителей Томской области к террористической деятельности.

Гражданину Казахстана грозит до семи лет тюремного заключения. В ФСБ уточнили, что мужчина положительно оценивал резонансные теракты и публично оправдывал действия террористов.