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 Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

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11:43   20 Июля 2018
Россия

ФСБ задержала гражданина Казахстана за пропаганду терроризма в Томской области

ФСБ задержала гражданина Казахстана за пропаганду терроризма в Томской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Казахстана.

По информации ФСБ, мужчина пропагандировал в интернете терроризм. Подозреваемого задержали и возбудили дело за публичные призывы жителей Томской области к террористической деятельности.

Гражданину Казахстана грозит до семи лет тюремного заключения. В ФСБ уточнили, что мужчина положительно оценивал резонансные теракты и публично оправдывал действия террористов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #фсб #казахстан #томская область
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