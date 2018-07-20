ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал «идеей дилетанта» предложение украинского адмирала заминировать Азовское море.

По его словам, постановка мин вблизи российских границ — явный акт агрессии, передает РИА Новости. Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявлял о необходимости заминировать Азовское море, чтобы «избежать нападения со стороны РФ».

«Сама идея говорит о дилетантстве в военно-морских вопросах», — сказал депутат ГД.

Белик считает, что большинство украинских моряков «мину в глаза не видели». Минирование Азовского моря угрожает мирным судам, поэтому предложения украинского адмирала можно расценить как агрессию против международного судоходства в регионе.