Мы в соц.сетях:
Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

 ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

 Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове
Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

 ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

 Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове
11:18   20 Июля 2018
Россия

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик назвал «идеей дилетанта» предложение украинского адмирала заминировать Азовское море.

По его словам, постановка мин вблизи российских границ — явный акт агрессии, передает РИА Новости. Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявлял о необходимости заминировать Азовское море, чтобы «избежать нападения со стороны РФ».

«Сама идея говорит о дилетантстве в военно-морских вопросах»,  — сказал депутат ГД.

Белик считает, что большинство украинских моряков «мину в глаза не видели». Минирование Азовского моря угрожает мирным судам, поэтому предложения украинского адмирала можно расценить как агрессию против международного судоходства в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #общество #гд #азовское море
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...