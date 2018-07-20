Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

Вашингтон осудил саммит РФ-США, избрав линию жесткого неприятия результатов переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, рассказал посол Анатолий Антонов.

По его словам, однозначной реакции «за» или «против» по поводу саммита РФ и США не ожидали, речь шла о том, что мнения разделятся и реакция будет смешанной, однако резко негативных последствий никто не мог предсказать.

Он отметил, что его поразила избранная Вашингтоном линия «жесткого неприятия всего того, что обсуждали лидеры России и США».

При этом дипломатические связи между странами продолжают восстанавливаться, вскоре в Москву вновь приедут американские законодатели, но оглашать их имена посол отказался.

На фоне этого американская сторона активно борется против сотрудничества других стран с Кремлем, оказывая на них давление. Итоговая цель США заставить ряд государств отказаться от закупок российского военно-технического оборудования.

Он напомнил о деятельности Госдепартамента, который активно отговаривает Турцию вместо поставок С-400 закупить американский Patriot и добавил, что так же Вашингтон проводит работу и с другими странами, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ по линии ВТС. Американское военное ведомство направляет телеграммы с призывом отказаться от связей с Москвой в сфере вооружения во все страны, подчеркнул он. При этом острые дискуссии по данным вопросам происходят практически на всех заседаниях.