Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов накануне, 19 июля, провел в Пхеньяне консультации с северокорейскими коллегами Цой Сон Хи и Син Хон Чхолем, а после встретился с главой МИД КНДР Ли Ён Хо, рассказали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что стороны обсудили развитие отношений Москвы и Пхеньяна. В частности, в контексте отмечающегося в этом году 70-летия российско-корейский дипломатических отношений. Кроме того, на консультациях рассматривались перспективы расширения сотрудничества в практических областях.

Также Моргулов поговорил с северокорейским министром иностранных дел об урегулировании на Корейском полуострове и о ситуации в Северо-Восточной Азии в целом. Стороны подтвердили приверженность политико-дипломатическому решению проблемы путем диалога между всеми заинтересованными странами.