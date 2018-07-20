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10:56   20 Июля 2018
Россия

Строительство 70 домов по проекту реновации начнется этой осенью

Строительство 70 домов по проекту реновации начнется этой осенью

По проекту реновации стартует строительство более 70 жилых домов уже этой осенью, рассказал глава московского профильного департамента Андрей Бочкарев.

Первые дома, построенные по программе уже сданы, при строительстве последующих будут приняты во внимание все замечания и пожелание граждан. 

Осенью этого года начнется закладка фундамента на более 70 стартовых площадках, выделенных под реновационное жилье. Дома будут расположены во всех округах столицы, уточнил Бочкарев.

По его словам, уже 11 домов были сданы и люди заезжают в новые квартиры, передает «Вечерняя Москва».

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Автор: Екатерина Розина
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