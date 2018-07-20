ФСБ обыскивает офисы ЦНИИМаш и ОРКК по делу о госизмене

Разработчиков российских гиперзвуковых технологий заподозрили в передаче секретной информации западным спецслужбам, пишет в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Оперативные группы ФСБ 20 июля одновременно начали обыски в офисах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), находящегося в Королеве, и в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Оперативники изымают документы в рамках дела о государственной измене.

Согласно данным издания, сотрудники ЦНИИМаш, с которыми тесно сотрудничал Пайсон, намеренно передали западным спецслужбам секретную информацию о российских гиперзвуковых проектах оборонного характера. Подозрения пали на определенных лиц, имена которых не разглашаются. Тем не менее собеседник «Ъ» подчеркнул, что одними увольнениями дело не закончится.