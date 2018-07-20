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Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

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10:44   20 Июля 2018
Россия

Гидрометцентр Забайкалья объявил очередное штормовое предупреждение

Гидрометцентр Забайкалья объявил очередное штормовое предупреждение

В субботу, 21 июля, в Забайкальском крае ожидаются очень сильные дожди и ливни, сообщили в региональном Гидрометцентре.

По информации ведомства, в регионе объявили очередное штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призвали жителей Читы, пригорода и районов края покинуть дачи, которые расположены в низинной местности или поймах рек.

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за разлива рек. Подтопило 23 населенных пункта, в том числе Читу. Разрушились дороги и мосты. Ущерб превысил миллиард рублей. Ликвидируют последствия паводка тысячи спасателей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #шторм #гидрометцентр #забайкалье
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