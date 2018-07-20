Гидрометцентр Забайкалья объявил очередное штормовое предупреждение
В субботу, 21 июля, в Забайкальском крае ожидаются очень сильные дожди и ливни, сообщили в региональном Гидрометцентре.
По информации ведомства, в регионе объявили очередное штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призвали жителей Читы, пригорода и районов края покинуть дачи, которые расположены в низинной местности или поймах рек.
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за разлива рек. Подтопило 23 населенных пункта, в том числе Читу. Разрушились дороги и мосты. Ущерб превысил миллиард рублей. Ликвидируют последствия паводка тысячи спасателей.
В Чите из-за наводнения обрушился мост через одноименную реку. В Забайкалье уже неделю продолжаются паводки, в зоне затопления оказались больше 700 домов pic.twitter.com/xF2hgUJSfz— RTVI (@RTVi) 15 июля 2018 г.