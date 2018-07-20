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10:41   20 Июля 2018
Россия

Руководство мессенджера WhatsApp ограничивает переадресацию сообщений

Руководство мессенджера WhatsApp ограничивает переадресацию сообщений

Переадресация сообщений в WhatsApp будет ограничена в связи с распространением ложной информации в Индии.

Из-за необоснованных обвинений и распространения ложной информации в Индии погибло большое число людей. Власти страны призвали руководство мессенджера принять экстренные меры и ограничить функцию мгновенной пересылки сообщений в различные чаты. 

Количество пересылаемых сообщений и медиафайлов в Индии является самым большим в мире. Местные жители делятся провокационными слухами и домыслами, а также фейковыми новостями в общих чатах, из-за чего на территории страны трагически погибли люди. Распространяются данные о мнимых убийствах, изнасилованиях малолетних и краже людей, в связи с чем начинается преследование неповинных граждан. 

Функция переадресации сообщения сразу в несколько чатов появилась несколько лет назад.

Руководство WhatsApp приняло решение об ограничении этой операции на территории всего мира, для начала в тестовом режиме. Для индийцев будут приняты специальные меры, опцию мгновенной пересылки данных ликвидируют, пропадет кнопка «переслать» рядом с медиафайлами, а переадресацию ограничат пятью чатами.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #индия #общество #весь мир #мессенджер #whatsapp #переадресация
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