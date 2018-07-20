Режим ЧС объявлен в Амурской области из-за циклона

На выходных в Приамурье ожидается циклон, который может спровоцировать сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

В связи с этим комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС объявила на время прохождения циклона режим чрезвычайной ситуации. В режим повышенной готовности в Амурской области приведена группировка в составе свыше 2,6 тысячи человек, а также 888 единиц техники.

Вопрос о снятии ЧС комиссия рассмотрит сразу после прохождения циклона.

Ранее, в ночь на 19 июля, в Приамурье уже выпало до 200 миллиметров осадков, что привело к подтоплению 80 приусадебных участков и 29 жилых домов. Кроме того, размыты и подтоплены 15 участков автомобильных дорог и четыре моста.