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10:21   20 Июля 2018
Россия

Режим ЧС объявлен в Амурской области из-за циклона

Режим ЧС объявлен в Амурской области из-за циклона

На выходных в Приамурье ожидается циклон, который может спровоцировать сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

В связи с этим комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС объявила на время прохождения циклона режим чрезвычайной ситуации. В режим повышенной готовности в Амурской области приведена группировка в составе свыше 2,6 тысячи человек, а также 888 единиц техники.

Вопрос о снятии ЧС комиссия рассмотрит сразу после прохождения циклона.

Ранее, в ночь на 19 июля, в Приамурье уже выпало до 200 миллиметров осадков, что привело к подтоплению 80 приусадебных участков и 29 жилых домов. Кроме того, размыты и подтоплены 15 участков автомобильных дорог и четыре моста.

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Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #приморье #чп #чс #амурская область
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