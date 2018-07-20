Дочь экс-главы УФМС Чечни задержали за связи с террористами

По подозрению в связях с ИГ (террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим.ред.) в Турции задержано пять человек, включая дочь бывшего председателя УФМС Чечни.

Об этом сообщает местное издание Daily Sabah, ссылаясь на турецкое правительство.

Дочь чеченского политика Асу Дудуркаева оказалась среди задержанных лиц, которых обвиняют в контакте с террористами ИГ. Арест произвели 4 июля в крупном турецком городе Стамбул.

Напомним, Дудуркаев был лишен полномочий главы чеченского УФМС лично Рамзаном Кадыровым. Увольнение произошло из-за связей его дочери с террористами в Сирии.