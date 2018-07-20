Мы в соц.сетях:
Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

 ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

 Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове
Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

Антонов: Вашингтон избрал линию жесткого неприятия итогов саммита РФ - США

 ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

Путин рассказал послам, как стабилизировать диалог с США — Антонов

 Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове

Моргулов и глава МИД КНДР обсудили урегулирование на Корейском полуострове
10:20   20 Июля 2018
Весь мир

Дочь экс-главы УФМС Чечни задержали за связи с террористами

Дочь экс-главы УФМС Чечни задержали за связи с террористами

По подозрению в связях с ИГ (террористическая организация, запрещена на территории РФ — прим.ред.) в Турции задержано пять человек, включая дочь бывшего председателя УФМС Чечни.

Об этом сообщает местное издание Daily Sabah, ссылаясь на турецкое правительство.

Дочь чеченского политика Асу Дудуркаева оказалась среди задержанных лиц, которых обвиняют в контакте с террористами ИГ. Арест произвели 4 июля в крупном турецком городе Стамбул. 

Напомним, Дудуркаев был лишен полномочий главы  чеченского УФМС лично Рамзаном Кадыровым. Увольнение произошло из-за связей его дочери с террористами в Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#задержание #сирия #иг #турция #кадыров #политика #чечня #террористы #общество #весь мир #дудуркаев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...