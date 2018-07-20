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 ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море

ГД отреагировала на предложение Украины заминировать Азовское море
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

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10:16   20 Июля 2018
Весь мир

Экс-президента Южной Кореи посадят на восемь лет за растрату госсредств

Экс-президента Южной Кореи посадят на восемь лет за растрату госсредств

Южнокорейский суд приговорил Пак Кын Хе к шести годам заключения за растрату денег из бюджета Национального агентства разведки. Экс-президент выплатит поти три миллиона долларов штрафа.

По решению суда, приговор продлили еще на два года за вмешательство Пак Кын Хе в партийную деятельность. В результате бывшего южнокорейского лидера приговорили к восьми годам тюремного заключения.

Коррупционный скандал разгорелся в Сеуле в 2016 году после сообщений СМИ о том, что крупные корпорации, в том числе Samsung, поддерживает южнокорейское правительство. В обмен корпорации перечисляли деньги в фонды, которые создала Цой Сун Силь — подруга Пак Кын Хе.

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Автор: Анатолий Кубарев
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