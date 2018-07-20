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10:06   20 Июля 2018
Россия

Скончалась народная артистка РФ Иза Высоцкая

Скончалась народная артистка РФ Иза Высоцкая

Первая супруга Владимира Высоцкого, актриса Нижнетагильского драматического театра умерла утром в пятницу.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора театра Ольгу Анисимову.

Изольде Высоцкой был 81 год. Причины смерти пока не разглашаются. Анисимова уточнила, что прощание с народной артисткой России пройдет 22 июля в Нижнем Тагиле.

Актриса прожила в браке с советским поэтом и музыкантом Владимиром Высоцким пять лет: с 1960 по 1965 год. Уже после смерти бывшего супруга она написала две книги, посвященные ему: «Короткое счастье на всю жизнь» (2005 год) и «С тобой... без тебя» (2017 год).

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Автор: Юлия Халус
#россия #культура #общество #нижний тагил #иза высоцкая
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