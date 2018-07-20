Московская прокуратура проверяет «Натали Турс»

Россияне попросили прокуратуру столицы проверить туристическую компанию «Натали Турс», сообщила офпред надзорного ведомства Людмила Нефедова.

По ее словам, прокуратура выяснит, соблюдал ли туроператор требования федерального законодательства о защите прав потребителей и туризме, передает РИА Новости.

Основное юридическое лицо туроператора «Натали Турс» — «Панорама Тур» — аннулировало туры до 30 сентября. У компании нет денег, чтобы оплатить услугу поставщиков. Руководство «Панорама Тур» связало случившееся с неправильной оценкой денежных потоков и низким спросом на европейские туры. Однако туристы могут улететь по выкупленными авиабилетами и оформленными визами, но им негде будет остановиться.