Мы в соц.сетях:
Московская прокуратура проверяет «Натали Турс»

Московская прокуратура проверяет «Натали Турс»

 Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»

Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

 Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg
Московская прокуратура проверяет «Натали Турс»

Московская прокуратура проверяет «Натали Турс»

 Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»

Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

 Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США

Украинский депутат заявил о «риске» отмены антироссийских санкций США
Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

 Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg
9:29   20 Июля 2018
Весь мир

Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

Механизм должен заработать с 1 января следующего года. Это дополнительно обсудят на министерской встрече, объявил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах совещания с энергетиками в Хабаровске.

Слова главы Минэнерго передает в пятницу ТАСС.

Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении на бессрочной основе Венского соглашения, известного как альянс ОПЕК+. Это повлекло за собой институализацию существующей платформы.

Новак рассказал, что новая организация заработает с начала следующего года. Ее пока не назвали и не определили, где разместить штаб-квартиру. Однако уже известно, что механизм сохранит функции регулирования добычи нефти. Более того, при необходимости организация сможет вернуться к сокращению добычи.

Хотя сейчас в этом нет нужды, подчеркнул министр. В обозримом будущем перепроизводства нефти не ожидается. Даже с учетом решения ОПЕК+ увеличить добычу на миллион баррелей в сутки. Наоборот, рынок ребалансируется. Ожидается дефицит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #новак #нефть #весь мир #опек
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...