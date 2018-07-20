Новая организация России и ОПЕК заработает с начала 2019 года — Новак

Механизм должен заработать с 1 января следующего года. Это дополнительно обсудят на министерской встрече, объявил министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах совещания с энергетиками в Хабаровске.

Слова главы Минэнерго передает в пятницу ТАСС.

Ранее Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении на бессрочной основе Венского соглашения, известного как альянс ОПЕК+. Это повлекло за собой институализацию существующей платформы.

Новак рассказал, что новая организация заработает с начала следующего года. Ее пока не назвали и не определили, где разместить штаб-квартиру. Однако уже известно, что механизм сохранит функции регулирования добычи нефти. Более того, при необходимости организация сможет вернуться к сокращению добычи.

Хотя сейчас в этом нет нужды, подчеркнул министр. В обозримом будущем перепроизводства нефти не ожидается. Даже с учетом решения ОПЕК+ увеличить добычу на миллион баррелей в сутки. Наоборот, рынок ребалансируется. Ожидается дефицит.