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 Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg
Московская прокуратура проверяет «Натали Турс»

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 Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg
9:12   20 Июля 2018
Весь мир

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

С помощью народного голосования президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, пишет Bloomberg.

Согласно данным издания, российский президент рассказал об этом накануне на совещании послов и постоянных представителей России. Путин и Трамп обсуждали кризис на Украине в Хельсинки. Тогда глава РФ предложил лидеру США организовать в Донбассе референдум. Речь о голосовании под эгидой международных организаций, на котором жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР определят принадлежность территории.

Однако президенты договорились пока держать этот план в тайне, чтобы Трамп смог изучить вопрос.

Лидеры России и США 16 июля встретились в резиденции президента Финляндии в Хельсинки. Это стали первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина. До сих пор они общались только по телефону и на полях международных форумов.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки. В частности, иранскую ядерную сделку, сирийский кризис, конфликт на Украине и денуклеаризацию Корейского полуострова.

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Автор: Юлия Халус
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