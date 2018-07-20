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 Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»

Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»
Подозреваемого в убийстве фигуриста Тена задержали в Казахстане

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9:22   20 Июля 2018
Россия

Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»

Новак назвал абсурдным законопроект Барассо по санкциям к «Северному потоку — 2»

Необходимо изучить проект закона с точки зрения юриспруденции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, законопроект американского политика Джона Баррассо о санкциях в отношении «Северного потока-2» — абсурдный. Проект нивелирует рыночные правила, считает Новак.

Сенатор США от штата Вайоминг Александр Новак заявлял, что сотрудничество в области энергетической безопасности с европейскими партнерами повысит энергетическую безопасность стран-членов Североатлантического альянса за счет стабильных и надежных американских энергоресурсов. Законопроект введет санкции в отношении «Северного потока-2».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #новак #северный поток 2 #барассо
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