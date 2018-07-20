Банк России отозвал лицензию у «Южного регионального банка»

Соответствующий указ за подписью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной опубликован в пятницу на официальном сайте регулятора.

«Южный региональный банк» лишается лицензии на осуществление банковской деятельности с 20 июля текущего года. В ЦБ объяснили, что кредитная организация регулярно нарушала закон о банковской деятельности и нормативные акты Банка России.

Кроме того, банк в течение года неоднократно нарушил нормативные акты ЦБ, изданные в соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом регулятор несколько раз применял в отношении «Южного регионального банка» меры надзорного реагирования.